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«Граждане СССР» отказались платить по долгам и потеряли квартиру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Семейная пара в Иркутске, причисляющая себя к объединению «Граждане СССР» (экстремистская организация, запрещенная в России) набрали кредитов на полтора миллиона рублей и отказались за них платить. Тогда приставы выставили на торги их квартиру.

В Свердловском отделении судебных приставов Иркутска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с супругов 1,6 миллиона рублей в пользу банка. Но должники не признавали себя гражданами Российской Федерации.

Семейная пара утверждала — они граждане СССР, законы Российской Федерации не признают, и платить по кредиту не будут. Приставы указали им, что ссуду они оформляли, как граждане РФ и отвечать придется по закону.

Судебные приставы составили акт описи и ареста залогового имущества — однокомнатной квартиры в микрорайоне Синюшина гора в Иркутске. Также вынесен исполнительский сбор на сумму 112 тысяч рублей. Недвижимость передали на торги. Полученных от реализации квартиры средств оказалось достаточно, чтобы погасить задолженность.

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