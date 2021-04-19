Россия победила в армейском «Саянском марше»

Команда России победила в международном конкурсе «Саянский марш», который проходил на территории природного парка «Ергаки» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военнослужащие выполнили в ходе соревнований двухдневный 50-ти километровый лыжный марш с выполнением 12-ти специальных задач, в которые были включены: преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, транспортировка пострадавшего из труднодоступного района и другие.

В общекомандном зачете победила команда России, на втором месте команда Китая и на третьем команда Узбекистана.

«Саянский марш» на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае, в нем принимали участие 8 команд из России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии и женская сборная Министерства обороны Российской Федерации.