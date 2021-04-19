Японский самолет сел в Новосибирске после инсульта командира

Грузовой самолет, летевший из Франции в Японию, вынужденно сел в аэропорту Новосибирска из-за инсульта командира судна, сообщил в понедельник Sibnet.ru представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Антон Кошляк.

В 09.53 самолет Boeing 787–800 Dreamliner японской грузовой авиакомпании приземлился в Новосибирске.

«Предварительная причина — инсульт командира судна. Командир отправлен в больницу, экипаж — на отдых», — сказал собеседник. У судна есть резервный экипаж, вылет намечен на 18.00.