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Японский самолет сел в Новосибирске после инсульта командира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Грузовой самолет, летевший из Франции в Японию, вынужденно сел в аэропорту Новосибирска из-за инсульта командира судна, сообщил в понедельник Sibnet.ru представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Антон Кошляк.

В  09.53 самолет Boeing 787–800 Dreamliner японской грузовой авиакомпании приземлился в Новосибирске.

«Предварительная причина — инсульт командира судна. Командир отправлен в больницу, экипаж — на отдых», — сказал собеседник. У судна есть резервный экипаж, вылет намечен на 18.00.


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Новосибирск #ЧП #Происшествия
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