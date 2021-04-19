Угроза сильных лесных пожаров нависла над Бурятией и Забайкальем

Опасность возникновения сильных лесных пожаров в апреле спрогнозировали для Бурятии и Забайкалья, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным Авиалесоохраны, пожароопасный сезон открыт в 58 регионах России. Среди сибирских регионов пожары уже начались в Кемеровской области, республиках Алтай, Тыва и Бурятия, в Алтайском и Красноярском краях.

Вильфанд предупредил, что в апреле ожидается четвертый класс опасности в нескольких регионах России. Это западное побережье Каспийского моря, юго-запад Приморья, а в Сибири — это юг Бурятии и Забайкалья.

«Высокая пожарная опасность на юге Бурятии и Забайкальского края, а также на юго-западе Приморья. Высокая — это значит четвертый класс пожарной опасности», — цитируют Вильфанда РИА Новости.

Пожарная опасность — это погодные условия, при которых весьма есть вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов. Чем выше класс, тем больше вероятность. Самым низким считается первый класс, самым высоким — пятый.