Гуляющую по льдинам женщину спасли в Томске

Фото: © ГУ МЧС по Томской области
Женщина гуляла по льдинам в районе Лагерного сада в Томске, чтобы снять ее оттуда, потребовалась помощь спасателей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Сообщение о происшествии поступило спасателям в субботу вечером. Женщина гуляла по реке в районе Лагерного сада. По информации СМИ, она делала селфи. В какой-то момент льдину оторвало от берега.
Доставлять женщину на берег пришлось спасателям и пожарным. Пострадавшая попала в больницу с предварительным диагнозом «переохлаждение».
Glum_TweetАга его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!
Иркут 69Рождественская сказка для непосредственных домохозяек в глубинке... 😀Впервые за полтора десятка лет взял...
UynachalnicaТо-то зарплаты тут самые низкие!
great_americaОчевидно он любит безлюдную сибирь.