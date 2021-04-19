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Гуляющую по льдинам женщину спасли в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Томской области

Женщина гуляла по льдинам в районе Лагерного сада в Томске, чтобы снять ее оттуда, потребовалась помощь спасателей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в субботу вечером. Женщина гуляла по реке в районе Лагерного сада. По информации СМИ, она делала селфи. В какой-то момент льдину оторвало от берега.

Доставлять женщину на берег пришлось спасателям и пожарным. Пострадавшая попала в больницу с предварительным диагнозом «переохлаждение».

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ЧП #ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

Glum_Tweet

Ага его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!

Иркут 69

Рождественская сказка для непосредственных домохозяек в глубинке... 😀Впервые за полтора десятка лет взял...

Uynachalnica

То-то зарплаты тут самые низкие!

great_america

Очевидно он любит безлюдную сибирь.
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