Гуляющую по льдинам женщину спасли в Томске

Женщина гуляла по льдинам в районе Лагерного сада в Томске, чтобы снять ее оттуда, потребовалась помощь спасателей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в субботу вечером. Женщина гуляла по реке в районе Лагерного сада. По информации СМИ, она делала селфи. В какой-то момент льдину оторвало от берега.

Доставлять женщину на берег пришлось спасателям и пожарным. Пострадавшая попала в больницу с предварительным диагнозом «переохлаждение».