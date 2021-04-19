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«Чернобыль» Козловского стал лидером проката за выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Чернобыль»

Фильм «Чернобыль» Данилы Козловского, вышедший в кинотеатрах 15 апреля, собрал самую большую кассу за уикенд, обогнав «Мортал Комбат».

По предварительным итогам, кассовые сборы «Чернобыля» составили больше 166 миллионов рублей, сообщает Kinobusiness. На втором месте — «Мортал Комбат» с кассой в 153 миллиона. Боевик находится в прокате уже две недели.

Перезапуск «Властелина колец» в прокате провалился. За уикенд старой новинке удалось собрать меньше 50 миллионов рублей. Еще ниже результаты у русского комикса «Майор Гром: Чумовой Доктор», который показывают в кино уже третью неделю. У картины всего 34 миллиона рублей в копилке.

Накануне премьеры «Чернобыля» ведущая Ксения Собчак пожелала создателям картины кассового успеха, отметив, что фильм, вероятно, ждет много критики и сравнений с американским одноименным мини-сериалом. Пророчество Собчак пока сбылось только в финансовом успехе ленты.

Фильм «Чернобыль» с Данилой Казловским и Оксаной Акиньшиной в главных ролях рассказывает историю любви на фоне аварии на ЧАЭС. По сюжету герой Козловского работает простым пожарным и в момент аварии ему придется сделать нелегкий выбор.

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Топ комментариев

Glum_Tweet

Ага его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!

Иркут 69

Рождественская сказка для непосредственных домохозяек в глубинке... 😀Впервые за полтора десятка лет взял...

Uynachalnica

То-то зарплаты тут самые низкие!

great_america

Очевидно он любит безлюдную сибирь.
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