«Чернобыль» Козловского стал лидером проката за выходные

Фильм «Чернобыль» Данилы Козловского, вышедший в кинотеатрах 15 апреля, собрал самую большую кассу за уикенд, обогнав «Мортал Комбат».

По предварительным итогам, кассовые сборы «Чернобыля» составили больше 166 миллионов рублей, сообщает Kinobusiness. На втором месте — «Мортал Комбат» с кассой в 153 миллиона. Боевик находится в прокате уже две недели.

Перезапуск «Властелина колец» в прокате провалился. За уикенд старой новинке удалось собрать меньше 50 миллионов рублей. Еще ниже результаты у русского комикса «Майор Гром: Чумовой Доктор», который показывают в кино уже третью неделю. У картины всего 34 миллиона рублей в копилке.

Накануне премьеры «Чернобыля» ведущая Ксения Собчак пожелала создателям картины кассового успеха, отметив, что фильм, вероятно, ждет много критики и сравнений с американским одноименным мини-сериалом. Пророчество Собчак пока сбылось только в финансовом успехе ленты.

Фильм «Чернобыль» с Данилой Казловским и Оксаной Акиньшиной в главных ролях рассказывает историю любви на фоне аварии на ЧАЭС. По сюжету герой Козловского работает простым пожарным и в момент аварии ему придется сделать нелегкий выбор.