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Новосибирская школьница нашла связь мутации гена и рака желудка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Ученица 11-6 класса СУНЦ НГУ Екатерина Губина обнаружила мутацию гена у пациентов с раком желудка, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Исследование проходило на базе Лаборатории молекулярной и эволюционной генетики человека ИЦиГ СО РАН. Научный руководитель – старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Марина Губина.   

Перед Екатериной Губиной была поставлена задача – проанализировать частоту встречаемости полиморфизма rs7593557 у пациентов с диагностированным раком желудка и сравнить эти данные с частотой этого же аллеля у контрольной группы здоровых людей.

Как известно, рак желудка – одно из самых распространенных онкологических заболеваний, характеризующееся высокими показателями смертности. К развитию болезни могут привести как факторы окружающей среды, так и генетическая предрасположенность.

Но точная этиология заболевания до сих пор остается неясной. В то же время известно, что экспрессии определенных аллелей гена TRPM8 наблюдаются при некоторых типах рака. Это и послужило поводом рассматривать ген в качестве маркера рака желудка. 

«В результате исследования нами был обнаружен новый полиморфизм, который влияет на предрасположенность человека к развитию рака желудка. В дальнейшем результаты исследования могут способствовать более полному пониманию этиологии рака желудка. Поскольку данный полиморфизм напрямую влияет на развитие заболевания, то при изучении других полиморфизмов, вовлеченных в этот же процесс, можно выявить новый онкомаркер», – сказала Губина.

Результаты исследования физматшкольницы будут перепроверяться и дорабатываться, чтобы подтвердить выдвинутую гипотезу. Школьница планирует поступить на медицинский факультет и рассматривает два вуза: НГУ и МГМУ им. Сеченова.

 

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