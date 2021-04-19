Новосибирская школьница нашла связь мутации гена и рака желудка

Ученица 11-6 класса СУНЦ НГУ Екатерина Губина обнаружила мутацию гена у пациентов с раком желудка, сообщает пресс-служба учебного заведения.
Исследование проходило на базе Лаборатории молекулярной и
эволюционной генетики человека ИЦиГ СО РАН. Научный руководитель – старший
научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Марина Губина.
Перед Екатериной Губиной была поставлена задача –
проанализировать частоту встречаемости полиморфизма rs7593557 у пациентов с
диагностированным раком желудка и сравнить эти данные с частотой этого же
аллеля у контрольной группы здоровых людей.
Как известно, рак желудка – одно из самых распространенных
онкологических заболеваний, характеризующееся высокими показателями смертности.
К развитию болезни могут привести как факторы окружающей среды, так и
генетическая предрасположенность.
Но точная этиология заболевания до сих пор остается неясной.
В то же время известно, что экспрессии определенных аллелей гена TRPM8
наблюдаются при некоторых типах рака. Это и послужило поводом рассматривать ген
в качестве маркера рака желудка.
«В результате исследования нами был обнаружен новый
полиморфизм, который влияет на предрасположенность человека к развитию рака
желудка. В дальнейшем результаты исследования могут способствовать более
полному пониманию этиологии рака желудка. Поскольку данный полиморфизм напрямую
влияет на развитие заболевания, то при изучении других полиморфизмов,
вовлеченных в этот же процесс, можно выявить новый онкомаркер», – сказала
Губина.
Результаты исследования физматшкольницы будут
перепроверяться и дорабатываться, чтобы подтвердить выдвинутую гипотезу. Школьница
планирует поступить на медицинский факультет и рассматривает два вуза: НГУ и
МГМУ им. Сеченова.