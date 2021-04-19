Toyota протаранила дом в Улан-Удэ

Фотографии автомобиля врезавшегося в частный жилой дом в поселке Сужа Улан-Удэ появились в Сети. Во время происшествия в доме находился трехмесячный ребенок.

В понедельник на Аргадинской улице Улан-Удэ возле конечной остановки маршрута №46 водитель автомобиля Toyota, ехавший по дороге, не справился с управлением и врезался в частный жилой дом.

В это время в доме находилась семья, в том числе трехмесячный ребенок. Людей засыпало бревнами, но все остались живы. На фото заметно, что к месту происшествия приехали кареты скорой помощи. Ребенка увезли в больницу для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. ГИБДД предстоит выяснить причины аварии и определить ответственность водителя за произошедшее.