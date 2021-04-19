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Аналитики предсказали резкий скачок цен на нефть

Источник:
Bloomberg
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Фото: © Sibnet.ru

Запасы нефти, скопившиеся в хранилищах по всему миру за время пандемии, практически иссякли, что может вызвать рост на нее во второй половине года, считают эксперты Международного энергетического агентства.

В июле прошлого года в хранилищах по всему миру находилось 249 миллионов баррелей нефти, а в феврале этого года — всего 57 миллионов, приводит Bloomberg оценки экспертов.

За последние два месяца запасы нефти в развитых экономиках сократились еще сильнее на фоне увеличения спроса, говорится в анализе Международного энергетического агентства.

Больше всего «черного золота» сейчас в хранилищах Китая. В США же запасы углеводородов практически достигли многолетнего минимума, отмечают эксперты.

Аналитики прогнозируют, что на фоне прогнозируемого сокращения запасов нефти во второй половине 2021 года стоимость нефти может вырасти до 74 долларов за баррель,

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Экономика #Недра и ТЭК
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