Жители Оби потребовали отставки мэра после гибели мальчика

Жители города Обь Новосибирской области потребовали отставки
мэра Павла Буковинина после гибели шестилетнего мальчика в реке Власиха, сообщается
в открытом письме в группе «Город Обь онлайн» во «ВКонтакте».
Мальчик утонул в реке Власиха, которая разлилась из-за
половодья. Опасное место, где это произошло, власти не огораживали.
«Город Обь не только не комфортный для жизни (постоянные
перебои с электроэнергией, плачевое состояние дорог, подтопления переходов, погребов
ИЖС – повышенный уровень грунтовых вод, ветхое состояние сетей), но и опасный
для жизни. Так как вы сами два дня назад заявили, что "глава несет
ответственность за все, что происходит в городе", мы жители города Обь
убедительно просим вас, Павел Витальевич, досрочно сложить с себя полномочия
главы города Обь», — написали жители.
Инициативная группа обчан готова создать петицию, собрать
подписи и отправить копию данного письма губернатору Андрею Травникову и
в Заксобрание Новосибирской области.
Буковинин был избран мэром Оби в 2020 году, до этого был депутатом местного Горсовета. Вместе с другим депутатом владел хостелом, который размещен в здании овощехранилища.
Glum_TweetАга его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!
Иркут 69Рождественская сказка для непосредственных домохозяек в глубинке... 😀Впервые за полтора десятка лет взял...
UynachalnicaТо-то зарплаты тут самые низкие!
great_americaОчевидно он любит безлюдную сибирь.