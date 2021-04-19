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Жители Оби потребовали отставки мэра после гибели мальчика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/id7339277

Жители города Обь Новосибирской области потребовали отставки мэра Павла Буковинина после гибели шестилетнего мальчика в реке Власиха, сообщается в открытом письме в группе «Город Обь онлайн» во «ВКонтакте».

Мальчик утонул в реке Власиха, которая разлилась из-за половодья. Опасное место, где это произошло, власти не огораживали.

«Город Обь не только не комфортный для жизни (постоянные перебои с электроэнергией, плачевое состояние дорог, подтопления переходов, погребов ИЖС – повышенный уровень грунтовых вод, ветхое состояние сетей), но и опасный для жизни. Так как вы сами два дня назад заявили, что "глава несет ответственность за все, что происходит в городе", мы жители города Обь убедительно просим вас, Павел Витальевич, досрочно сложить с себя полномочия главы города Обь», — написали жители.

Инициативная группа обчан готова создать петицию, собрать подписи и отправить копию данного письма губернатору Андрею Травникову и в Заксобрание Новосибирской области.

Буковинин был избран мэром Оби в 2020 году, до этого был депутатом местного Горсовета. Вместе с другим депутатом владел хостелом, который размещен в здании овощехранилища.

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Новосибирск #Местная власть #ЧП
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Топ комментариев

Glum_Tweet

Ага его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!

Иркут 69

Рождественская сказка для непосредственных домохозяек в глубинке... 😀Впервые за полтора десятка лет взял...

Uynachalnica

То-то зарплаты тут самые низкие!

great_america

Очевидно он любит безлюдную сибирь.
Sibnet.Ru