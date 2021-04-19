МВД рассказало об отличиях электронных паспортов от обычных

Основное отличие электронных паспортов от обычных заключается в формата их изготовления, при этом они будут содержать отпечатки двух пальцев рук, сообщили в МВД.

«Основное отличие ПЭН (пластиковая карта, содержащая электронный носитель информации) от действующего «бумажного» — формат изготовления в виде пластиковой карты», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

В МВД также уточнили, в паспортах будут содержаться персональные и биометрические данные его владельца. «В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук», — рассказали в ведомстве.

В МВД пояснили, что кроме отпечатков по желанию владельца паспорта будут содержать электронную подпись.

В Москве паспорта нового образца начнут выдавать с декабря 2021 года, в регионах — по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее чем с июля 2023 года.

Выдавать их будут по желанию граждан, начиная с 14-летнего возраста. На первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч таких паспортов.