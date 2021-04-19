НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Сибирячка завоевала титул «Самое красивое лицо России»

Источник:
Sibnet.ru
202 0

Жительница Красноярска Екатерина Никитина завоевала корону в категории Миссис на конкурсе «Самое красивое лицо России 2021», в категории Мисс лучшей стала Кристина Еремеева из Сочи.

Более 20 женщин из разных городов России в возрасте до 47 лет приняли участие в конкурсе красоты «Самое красивое лицо России 2021». Конкурсантки принимали участие в различных фотосессиях и съемках в туристических центрах Сочи.

Финальное шоу прошло в концертного зале «Конгресс Холл». Девушек оценивали в нескольких конкурсных этапах: визитка, творческии выход и выход в вечерних нарядах.

В категории Мисс победу одержала Кристина Еремеева из Сочи, а в категории Миссис  (замужние женщины) — Екатерина Никитина из Красноярска. Победительницы представят Россию на международном конкурсе «Самое красивое лицо мира».

Никитина — мама семилетнего сына. Победительница банкир с десятилетним стажем. Прошла путь от операциониста до начальника отдела по работе с крупным бизнесом. Никитина — предприниматель, руководит производством детского постельного белья.


Еще по теме
Надежда Ангарская призналась, что содержала мужа
Данила Козловский стал холостяком после шести лет отношений
Полина Гагарина решила никогда не ходить на интервью к Собчак
Новосибирская студентка вышла в финал национального конкурса красоты
смотреть все
Красноярск #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жители Оби потребовали отставки мэра после гибели мальчика
Сибирячка завоевала титул «Самое красивое лицо России»
Битва за Кубок Гагарина началась с победы «Авангарда»
Песков рассказал о любви Путина к Сибири
Самое популярное
Skyrim получил фотореалистичную графику
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
Visa и Mastercard ответили на сообщения об отключении в России
Эксперт предрек США миллионы жертв в столкновении с Россией
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
39
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
35
Госдеп посчитал эскалацией ответ России на санкции
34
Байден ввел новые санкции против России
26
Нелегалам из стран СНГ приказали покинуть Россию
Sibnet.Ru