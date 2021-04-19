Сибирячка завоевала титул «Самое красивое лицо России»

Жительница Красноярска Екатерина Никитина завоевала корону в категории Миссис на конкурсе «Самое красивое лицо России 2021», в категории Мисс лучшей стала Кристина Еремеева из Сочи.

Более 20 женщин из разных городов России в возрасте до 47 лет приняли участие в конкурсе красоты «Самое красивое лицо России 2021». Конкурсантки принимали участие в различных фотосессиях и съемках в туристических центрах Сочи.



Финальное шоу прошло в концертного зале «Конгресс Холл». Девушек оценивали в нескольких конкурсных этапах: визитка, творческии выход и выход в вечерних нарядах.



В категории Мисс победу одержала Кристина Еремеева из Сочи, а в категории Миссис (замужние женщины) — Екатерина Никитина из Красноярска. Победительницы представят Россию на международном конкурсе «Самое красивое лицо мира».





Никитина — мама семилетнего сына. Победительница банкир с десятилетним стажем. Прошла путь от операциониста до начальника отдела по работе с крупным бизнесом. Никитина — предприниматель, руководит производством детского постельного белья.





