Сибирячка завоевала титул «Самое красивое лицо России»

Жительница Красноярска Екатерина Никитина завоевала корону в
категории Миссис на конкурсе «Самое красивое лицо России 2021», в категории Мисс
лучшей стала Кристина Еремеева из Сочи.
Более 20 женщин из разных городов России в возрасте до 47
лет приняли участие в конкурсе красоты «Самое красивое лицо России 2021». Конкурсантки
принимали участие в различных фотосессиях и съемках в туристических центрах
Сочи.
Финальное шоу прошло в концертного зале «Конгресс Холл». Девушек оценивали в
нескольких конкурсных этапах: визитка, творческии выход и выход в вечерних
нарядах.
В категории Мисс победу одержала Кристина Еремеева из Сочи,
а в категории Миссис (замужние женщины) —
Екатерина Никитина из Красноярска. Победительницы представят Россию на международном
конкурсе «Самое красивое лицо мира».
Никитина — мама семилетнего сына. Победительница банкир с десятилетним стажем. Прошла путь от операциониста до начальника отдела по работе с крупным бизнесом. Никитина — предприниматель, руководит производством детского постельного белья.