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США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Соединенные Штаты пригрозили России последствиями в случае смерти Алексея Навального в колонии, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

США «сообщили властям России о том, что они несут ответственность за все, что происходит с Навальным под стражей». и они «будут привлечены к ответственности международным сообществом».

«Что касается конкретных мер, которые мы могли бы принять, мы рассматриваем множество различных возможностей заставить их заплатить, на данном этапе я не буду публично говорить о них, но мы сообщили, что будут последствия, если Навальный умрет», — приводит ТАСС заявление Салливана.

Ранее в МИД России заявляли, что безапелляционные требования ряда стран к России, а также кампания вокруг ситуации с Навальным в СМИ направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки в стране.

Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области после замену ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». В колонии он пожаловался на здоровье, отсутствие нормальной медицинской помощи и объявил голодовку. ФСИН заверила, что ему оказывается вся необходимая медпомощь.

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Политика #Мир #Россия
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Glum_Tweet

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Очевидно он любит безлюдную сибирь.
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