Битва за Кубок Гагарина началась с победы «Авангарда»

Первая игра серии финала чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершилась победой омского «Авангарда» со счетом 2:1.

Счет открыл «Авангард» в первом периоде, шайбу на 17-й минуте забросил Егор Чинахов. Во втором периоде омичи увеличили разрыв в счете — шайбу московскому ЦСКА в ворота положил Кирилл Готовец.

ЦСКА первую шайбу забил в начале третьего периода, отличился Андрей Локтионов. На этом успех «армейцев» закончился. А Рид Буше из «Авангарда» реализовал большинство и вновь увеличив разрыв в счете до 3:1. За две минуты до конца игр Илья Каблуков забил четвертую шайбу в пустые ворота ЦСКА, заочно решив исход игры.

Следующая игра финала Кубка Гагарина пройдет 20 апреля в 19.30 (по мск) на «ЦСКА Арене». Затем омичей ждут две игры на своей площадке в Балашихе — 22 и 24 апреля.