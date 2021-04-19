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Битва за Кубок Гагарина началась с победы «Авангарда»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Первая игра серии финала чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершилась победой омского «Авангарда» со счетом 2:1.

Счет открыл «Авангард» в первом периоде, шайбу на 17-й минуте забросил Егор Чинахов. Во втором периоде омичи увеличили разрыв в счете — шайбу московскому ЦСКА в ворота положил Кирилл Готовец.

ЦСКА первую шайбу забил в начале третьего периода, отличился Андрей Локтионов. На этом успех «армейцев» закончился. А Рид Буше из «Авангарда» реализовал большинство и вновь увеличив разрыв в счете до 3:1. За две минуты до конца игр Илья Каблуков забил четвертую шайбу в пустые ворота ЦСКА, заочно решив исход игры.

Следующая игра финала Кубка Гагарина пройдет 20 апреля в 19.30 (по мск) на «ЦСКА Арене». Затем омичей ждут две игры на своей площадке в Балашихе — 22 и 24 апреля.

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Спорт #Хоккей
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