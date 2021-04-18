МИД России категорически отверг обвинения Чехии в адрес россиян

Россия выражает властям Чехии решительный протест в связи с высылкой 18 сотрудников посольства РФ и примет ответные меры, говорится в официальном заявлении российского МИД.

«Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице», — сказано в заявление.

МИД отметил абсурдность обвинений, «поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами».

«Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», — говорится в документе.

В МИД заявили, что Москва видит след Вашингтона в заявлениях чешских властей о причастности российских спецслужб ко взрывам. «В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — указали в министерстве.