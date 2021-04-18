НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Аналитик предсказал второе дыхание рублю

Источник:
«Прайм»
317 3
Фото: © Sibnet.ru

«Второе дыхание» рубля откроется лишь после адаптации к мнимым и реальным угрозам введения западных санкций, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Российский рубль подвержен как общемировым трендам глобального валютного рынка, так и влиянию геополитической повестки. Причем санкционный драйвер сейчас выступает доминирующим фактором курсообразования рубля, приводит «Прайм» слова эксперта.

Другие факторы работают на укрепление рубля. «Цены на нефть — выше 66 долларов за баррель марки Brent, котировки газа штурмуют многолетние максимумы, отмечено ралли в металлах, а деловая и потребительская активность в стране восстанавливаются», — добавляет он.

Фундаментально обоснованным курсом, при текущих вводных по мировой конъюнктуре товарных рынков и величине спроса на ресурсы, Зельцер считает область 70 рублей за доллар США.

«Поскольку текущая ситуация характеризуется крайней неопределенностью, а масштаб санкций не очерчен, то и прогнозирование на краткосрочному перспективу затруднено. При спокойном внешнем фоне, вероятно, сильный рубль можно будет встретить осенью 2021 года», — спрогнозировал Зельцер.

Тема: Санкции против России
США изучат возможность ужесточения санкций против России
Госдеп посчитал эскалацией ответ России на санкции
Россия ответит «зеркалом» на санкции США
Снова санкции: Байден берет Путина на испуг?
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Песков рассказал о любви Путина к Сибири
Тело шестилетнего мальчика достали из реки в Новосибирской области
Штормовой ветер обрушится на Алтай
Новосибирский таксист сбил беременную лосиху
Самое популярное
Skyrim получил фотореалистичную графику
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
Visa и Mastercard ответили на сообщения об отключении в России
Эксперт предрек США миллионы жертв в столкновении с Россией
Обсуждение (3)
Картина дня
Песков рассказал о любви Путина к Сибири
МИД России категорически отверг обвинения Чехии в адрес россиян
Аналитик предсказал второе дыхание рублю
Россия выйдет из проекта МКС
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard
50
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
46
Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к границам России
38
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
35
Госдеп посчитал эскалацией ответ России на санкции
Sibnet.Ru