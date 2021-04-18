Аналитик предсказал второе дыхание рублю

«Второе дыхание» рубля откроется лишь после адаптации к мнимым и реальным угрозам введения западных санкций, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Российский рубль подвержен как общемировым трендам глобального валютного рынка, так и влиянию геополитической повестки. Причем санкционный драйвер сейчас выступает доминирующим фактором курсообразования рубля, приводит «Прайм» слова эксперта.

Другие факторы работают на укрепление рубля. «Цены на нефть — выше 66 долларов за баррель марки Brent, котировки газа штурмуют многолетние максимумы, отмечено ралли в металлах, а деловая и потребительская активность в стране восстанавливаются», — добавляет он.

Фундаментально обоснованным курсом, при текущих вводных по мировой конъюнктуре товарных рынков и величине спроса на ресурсы, Зельцер считает область 70 рублей за доллар США.

«Поскольку текущая ситуация характеризуется крайней неопределенностью, а масштаб санкций не очерчен, то и прогнозирование на краткосрочному перспективу затруднено. При спокойном внешнем фоне, вероятно, сильный рубль можно будет встретить осенью 2021 года», — спрогнозировал Зельцер.