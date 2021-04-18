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США изучат возможность ужесточения санкций против России

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит возможность расширения санкций в отношении долговых ценных бумаг России, чтобы они распространялись на вторичный рынок, пишут американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

В Вашингтоне изучают влияние введенного ранее пакета санкций в отношении России. Администрация Байдена при этом «готовится ужесточить эти ограничения» в случае, если российские власти «не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США», приводит ТАСС материал Bloomberg.

В качестве одной из возможных мер источники агентства называют расширение санкций в отношении российских долговых обязательств таким образом, чтобы запретить американским компаниям покупать их не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Решение об ужесточении санкций будет приниматься по мере того, как введенные ранее санкции отразятся на положении рубля и российских ценных бумаг на мировых рынках.

В четверг Байден подписал указ о санкциях против России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать российские государственные обязательства. При этом запрет распространяется на долговые ценные бумаги России лишь на первичном рынке.

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Топ комментариев

Disobedient

Это же бедняжка которой бизнес вечно кто-то кошмарит.))) Или представители бизнеса сами кошмарят как...

лачинов

А для стран запада почему такие линии не предусмотрены? Почему например вмешательство России в американские...

rumatam

ну и как после этого они будут радеть за народ?

лачинов

Тогда печально. Получается у ГРУ всего два оперативника, да и те давно засвечены.
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