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Эксперты рассказали о правильном способе приготовления яиц

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Самый правильный способ приготовления яиц — это их варка, считают из Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Помимо варки специалисты также рекомендуют готовить омлет. Но есть ряд нюансов: при варке рекомендуется не добавлять в воду соль, а делать омлет лучше всего с нежирным молоком, приводит РИА Новости мнение экспертов.

Жарка яиц повышает примерно в два раза содержание жира в данном продукте, поэтому такой способ приготовления эксперты называют максимально вредным.

В состав яиц входит более 40 витаминов — холин, В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н и РР, а также множество микро- и макроэлементов — калий, кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо, хлор, сера, йод, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, олово, титан, кремний, кобальт, никель, алюминий, фосфор и натрий.

Несмотря на всю пользу, желток одного яйца содержит большое количество холестерина (180-190 миллиграмм), что составляет больше половины от суточной нормы в 300 миллиграмм.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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Disobedient

Это же бедняжка которой бизнес вечно кто-то кошмарит.))) Или представители бизнеса сами кошмарят как...

лачинов

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rumatam

ну и как после этого они будут радеть за народ?

лачинов

Тогда печально. Получается у ГРУ всего два оперативника, да и те давно засвечены.
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