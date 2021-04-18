Эксперты рассказали о правильном способе приготовления яиц

Самый правильный способ приготовления яиц — это их варка, считают из Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Помимо варки специалисты также рекомендуют готовить омлет. Но есть ряд нюансов: при варке рекомендуется не добавлять в воду соль, а делать омлет лучше всего с нежирным молоком, приводит РИА Новости мнение экспертов.

Жарка яиц повышает примерно в два раза содержание жира в данном продукте, поэтому такой способ приготовления эксперты называют максимально вредным.

В состав яиц входит более 40 витаминов — холин, В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н и РР, а также множество микро- и макроэлементов — калий, кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо, хлор, сера, йод, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, олово, титан, кремний, кобальт, никель, алюминий, фосфор и натрий.

Несмотря на всю пользу, желток одного яйца содержит большое количество холестерина (180-190 миллиграмм), что составляет больше половины от суточной нормы в 300 миллиграмм.