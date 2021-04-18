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Зеленский пообещал Крыму и Донбассу судьбу похуже Чернобыля

Источник:
РИА Новости
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и Крым может ждать будущее, сравнимое с «зоной отчуждения в Чернобыле».

«Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», — приводит РИА Новости слова Зеленского, сказанные им в интервью западным СМИ.

По мнению президента Украины, избежать такого будущего жители непризнанных республик, а также крымчане смогут в том случае, если начнут считать себя украинцами.

«Есть люди в Крыму, которые в свое время кричали, что придет Россия, и они будут "жемчужиной у моря". Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины», — считает Зеленский.

Депутат Госдумы Леонид Калашников прокомментировал слова президента Украины «Эти заявления о "грусти по Украине" опровергаются фактами. Никто к Зеленскому не бежит», — сказал он.

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