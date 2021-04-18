Эксперт указал способы защиты личных данных в публичном Wi-Fi

Злоумышленники могут добраться до личных данных в общественных сетях Wi-Fi, предупредил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Главная проблема состоит в том, что базовая модель предоставления услуг Wi-Fi в общественных местах предполагает, что все незашифрованные данные, которые вы передаете, видны другим пользователям, в этот момент подключенным к тому же публичному споту, пояснил эксперт.

«Таким образом, если у вас какие-то чувствительные данные передаются по незашифрованному каналу, то злоумышленник с помощью специальных программ может их перехватить», — сказал в интервью радио Sputnik Казарян.

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Есть несколько правил, которых нужно придерживаться, чтобы обезопасить свою активность в публичной сети Wi-Fi, отметил эксперт. Так, не следует вводить чувствительную информацию, например, заходить в интернет-банк или другие важные сервисы.

Эксперт советует использовать приложения со встроенным шифрованием трафика, либо прибегнуть к услугам виртуальной частной сети (VPN), чтобы скрыть исходящие данные от посторонних.