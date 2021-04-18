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Тело шестилетнего мальчика достали из реки в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Следователи и волонтеры ищут тело ребенка в воде и на берегу
Процесс поисков пропавшего ребенка
Фото: © СУ СК России по Новосибирской области

Тело шестилетнего мальчика, пропавшего четыре дня назад, достали в воскресенье из реки Власиха в Новосибирской области, сообщило региональное СУ СК России.

Ребенок в четверг гулял с друзьями на улице в городе Обь. Ближе к вечеру дети начали расходиться по домам, а мальчик пошел за мячом, лежащим возле реки, и пропал. Начались поиски.

Полицейские, следователи, волонтеры и местные жители вышли на поиски. Сначала ребенка надеялись найти живым. Но сыщики на основании собранных данных установили, что мальчик зашел в воду и утонул. За поиски тела взялись водолазы, а местные и волонтеры продолжали прочесывать берега.

В воскресенье на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели малыша, на прибрежной части, где снизился уровень воды, группа волонтеров и местных жителей обнаружено тело ребенка.

Сейчас сотрудники регионального СК и криминалисты работают на месте происшествия, тело мальчика отправят на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам будет установлена точная причина смерти ребенка.

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Новосибирск #Криминал
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