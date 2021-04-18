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Ученые рассказали о трех рубежах старения человека

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © U.S. Department of Defense

Биологическое старение человека происходит в три этапа и связано с изменением качественного состава крови, выяснили ученые из Стэнфордского университета.

Изменения в уровнях многочисленных белков, которые мигрируют из тканей организма в циркулирующую кровь, не только характеризуют, но с большей долей вероятности вызывают феномен старения, пояснил профессор неврологии и руководитель Стэнфордского исследовательского центра по болезни Альцгеймера Тони Висс-Корай.

«Белки являются "рабочими лошадками" составляющих клеток организма, и когда их относительные уровни претерпевают существенные изменения, это означает, что вы тоже изменились. Глядя на тысячи из них в плазме, вы получаете представление о том, что происходит по всему телу», — приводит «Российская газета» слова профессора.

Результаты исследования показали, что физиологическое старение не происходит равномерно, а имеет три явных этапа в жизненном цикле - в основном, в 34, 60 и 78 лет.

Это вызвано резким изменением количества большинства белков - основное время оно остается неизменным, и в какой-то момент происходит внезапное увеличение или понижение.

Такие сдвиги и позволяют выделить три основных периода жизни человека: молодость, поздний средний возраст и пожилой возраст.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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Топ комментариев

Disobedient

Это же бедняжка которой бизнес вечно кто-то кошмарит.))) Или представители бизнеса сами кошмарят как...

лачинов

А для стран запада почему такие линии не предусмотрены? Почему например вмешательство России в американские...

rumatam

ну и как после этого они будут радеть за народ?

лачинов

Тогда печально. Получается у ГРУ всего два оперативника, да и те давно засвечены.
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