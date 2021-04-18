Ученые рассказали о трех рубежах старения человека

Биологическое старение человека происходит в три этапа и связано с изменением качественного состава крови, выяснили ученые из Стэнфордского университета.

Изменения в уровнях многочисленных белков, которые мигрируют из тканей организма в циркулирующую кровь, не только характеризуют, но с большей долей вероятности вызывают феномен старения, пояснил профессор неврологии и руководитель Стэнфордского исследовательского центра по болезни Альцгеймера Тони Висс-Корай.

«Белки являются "рабочими лошадками" составляющих клеток организма, и когда их относительные уровни претерпевают существенные изменения, это означает, что вы тоже изменились. Глядя на тысячи из них в плазме, вы получаете представление о том, что происходит по всему телу», — приводит «Российская газета» слова профессора.

Результаты исследования показали, что физиологическое старение не происходит равномерно, а имеет три явных этапа в жизненном цикле - в основном, в 34, 60 и 78 лет.

Это вызвано резким изменением количества большинства белков - основное время оно остается неизменным, и в какой-то момент происходит внезапное увеличение или понижение.

Такие сдвиги и позволяют выделить три основных периода жизни человека: молодость, поздний средний возраст и пожилой возраст.