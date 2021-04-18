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Британия отправит к берегам Крыма два боевых корабля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: LA(Phot) Gary Weatherston / OGL v1.0

Королевский военно-морской флот Великобритании отправит в Черное море два боевых корабля для поддержку Украины на фоне ситуации на российско-украинской границе, пишут британские СМИ.

Речь идет об эскадренном миноносце и фрегате. Корабли отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и через пролив Босфор направятся в Черное море, сообщает газета The Times со ссылкой на источники в командовании флота.

Как пишет издание, решение было принято в знак поддержки Украины после того, как Минобороны США отказалось от запланированной отправки в Черное море двух эсминцев, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе и не провоцировать Россию.

В случае угрозы со стороны России Великобритания готова усилить свое военное присутствие в черноморском регионе, отмечает The Times.

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Оборона #Военная политика #Конфликты
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