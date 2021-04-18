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Финансовый рейтинг России устоял под ударом американских санкций

Источник:
ТАСС
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Фото: Sibnet.ru

Суверенный рейтинг России оказался устойчив к новым санкциям США, так как риски были заложены в прогнозом, заявило международной рейтинговое агентство Fitch.

Низкий уровень дефицита бюджета, низкий государственный долг, значительные бюджетные активы и большие валютные резервы поддерживают способность России противостоять санкциям, приводит ТАСС сообщение Fitch.

Агентство подчеркнуло, что санкционные риски останутся высокими при администрации президента США Джо Байдена. И они могут негативно повлиять на настроения инвесторов.

В четверг президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать российские государственные долговые обязательства.

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