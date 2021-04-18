Макрон предложил огородить Россию «красными линиями»

Запад должен указать России красные линии, через которые ей не следует переступать, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, отметив, важность диалога с Москвой.

«Нам следует выработать четкие красные линии в отношениях с Россией», —цитирует ТАСС Макрона. «Я считаю, что в случае недопустимого поведения следует вводить санкции», — отметил французский лидер.

При этом он указал на необходимость «конструктивного диалога», подчеркнув, что «не следует ограничиваться санкциями». «Нам нужен честный и открытый диалог с Россией», — добавил Макрон.

Макрон ранее заявил, что намерен в ближайшее время провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Франции ранее встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.