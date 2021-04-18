ФСБ раскрыла заговор с целью убийства Лукашенко

Федеральная служба безопасности России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента Александра Лукашенко, сообщает в Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Москве были задержаны белорусский политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, имеющий гражданство США и Белоруссии. По данным ФСБ, прорабатывали схему переворота в республике по сценарию «цветных революций».

«Датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая с. г.», — уточнили в ведомстве.

Сам Лукашенко заявил, что задержанные члены группы готовили похищение его детей. «Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится», — приводит ТАСС слова президента Белоруссии.

Лукашенко предупредил, что в случае повторения попыток заговора реакция будет жесткой. «Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется», — заявил он.