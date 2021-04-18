Штормовой ветер обрушится на Алтай

Синоптики дали штормовое предупреждение для Алтайского края. При сильных порывах ветра осадков почти не будет, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

По данным синоптиков в воскресенье днем на Алтае ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Преимущественно без осадков. Температура днем будет держаться на отметках от 7 до 12 градусов тепла, а по югу воздух прогреется до 17 градусов.

МЧС предупредило, что при сильном ветре на улицу лучше не выходить, а дома закрыть окна и балконные двери. Если ветер застал на улице, то лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

Не нужно прятаться от сильного ветра около стен домов — часть крыши или элемент фасада может упасть. Автомобили лучше оставить в гараже, или вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.