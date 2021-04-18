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СК в Забайкалье проверит информацию об отравившихся школьниках

Источник:
Sibnet.ru
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Обед в школьной столовой Новосибирской области
Обед в школьной столовой
Фото: © пресс-служба правительства НСО

Следственный комитет по Забайкальскому краю начал проверку по сообщениям СМИ о 21-м школьнике, которые отравились после обеда в столовой.

Информация об отравлении учеников трех классов читинской школы №2 появилась в субботу. По предварительным данным, дети заболели ротавирусом, пишет «Чита.ру» со ссылкой на слова одного из педагогов.

По словам учителя, из заболевших учеников только часть ела в столовой. Педагог отказалась делать выводы, объяснив, что это компетенция Роспотребнадзора. На сообщение об отравлении отреагировал также краевой Следственный комитет.

В ведомстве сообщили, что специалисты в ближайшее время приедут в школу, опросят преподавателей и руководство школы, установят заболевших учеников и поговорят с их родителями. По результатам проверки следователи примут решение.

Массовое отравление детей в школьных столовых произошло в марте в Красноярске. Тогда заболело более 110 учеников в 27 школах. Проверка показала, что на овощах, поставляемых в школу были возбудители иерсиноза, переносимого крысами.

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