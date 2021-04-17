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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

США разработают космический корабль с ядерным двигателем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © SpaceX

Соединенные Штаты к 2025 году создадут космический аппарат с тепловым ядерным ракетным двигателем, проект реализует управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Ядерные ракетные двигатели считаются наиболее перспективными — их тяга не уступает химическим ракетам, при этом они обладают куда большей скоростью истечения рабочего тела, отмечают эксперты.

Кроме этого, ядерные двигатели достаточно просты в управлении и позволяют эффективно выполнять орбитальные маневры и отправлять в межпланетные перелеты массивные корабли при меньшем запасе топлива.

Единственный недостаток подобных механизмов — высокая радиация. Однако при необходимости можно безопасно запускать ядерный двигатель уже на орбите, это позволит использовать его для длительных межпланетных путешествий.

Впервые американцы обратились к такой схеме еще в середине прошлого века, но затем проект свернули из-за сокращения финансирования космических программ. Известно, что новый двигатель будет работать на урановом топливе, в котором содержится до 20% изотопа U-235.

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Топ комментариев

andrei703333

димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?

great_america

А самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.

great_america

Тут вопрос с чем сравнивать. Они бы еще с военным временем сравнивали.А отностительно развитых стран...

rumatam

а этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.
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