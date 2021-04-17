Принца Филиппа похоронят в свинцовом гробу

Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа начались в субботу, 17 апреля. Трансляцию ведут британские телеканалы, само мероприятие носит закрытый характер.

Филиппа похоронят на территории часовни Святого Георгия в нижнем дворе Виндзорского замка, гроб повезет специальный катафалк, сделанный на основе джипа Land Rover Defender. Его дизайн разработал сам принц, придумавший многие детали своей похоронной церемонии.

Королевскую особу погребут в специальном гробу из английского дуба со свинцовой обшивкой. Гробы для принца и его супруги были изготовлены более 30 лет назад, они весят более 250 килограммов.

Свинцовая обшивка должна замедлить процесс разложения тела. В подобных гробах хоронили и других членов королевской семьи, в частности, принцессу Диану. По настоянию Елизаветы II все старшие члены монаршей семьи присутствуют на траурном мероприятии в гражданской одежде.

Принц Филипп скончался 9 апреля за два месяца до своего столетнего юбилея. Он и королева Елизавета II были в браке более 70 лет, у них четверо детей.