Плановое обновление Windows 10 вызвало «синий экран смерти»

Пользователи начали жаловаться на «синий экран смерти» после того, как Microsoft начала распространять плановое апрельское обновление для операционной системы Windows 10.

Для Windows 10 версий 20H2 и 2004 данное обновление скачивается под названием KB5001330, патч призван устранить ряд уязвимостей. Кроме этого, обновление заменяет встроенный браузер «десятки» на новый Microsoft Edge, построенный на базе Chromium.

Согласно официальному форуму поддержки, кроме «синего экрана смерти» некоторые пользователи сталкиваются с проблемами функционирования компьютера. Например, видео начинает подтормаживать, а игры запускаются с артефактами.

Часть пользователей вообще не могут загрузить патч из-за ошибки. Иногда ошибки удается исправить после перезагрузки операционной системы, но эксперты советуют владельцам Windows 10 пока повременить с установкой обновления.