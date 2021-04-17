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Найден самый богатый чиновник России

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров
Глава Минпромторга России Денис Мантуров
Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава Минпромторга России Денис Мантуров стал самым богатым чиновником в правительстве, следует из опубликованной на сайте Кремля декларации о доходах.

Доход Мантурова по итогам 2020 года составил 740,4 миллиона рублей. Данная цифра составляет почти треть от общих доходов всех членов кабмина. Супруга чиновника заработала 13,6 миллиона рублей.

Общий доход семьи Мантурова увеличился до 754 миллиона рублей с 595,2 миллиона рублей годом ранее. Министр также отчитался, что владеет автомобилем Tesla Х100D и жилыми домами на три тысячи квадратных метров и 480,9 квадратных метров.

Второе место по величине доходов за прошлый год занял министр транспорта Виталий Савельев — 359,4 миллиона рублей. На третьем месте — глава Минэнерго Николай Шульгинов с цифрой 201,7 миллиона рублей.

Для сравнения — доход президента Владимира Путина за прошлый год составил 9,99 миллиона рублей, а премьер-министр России Михаил Мишустин в 2020 году заработал 19,8 миллиона рублей.

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