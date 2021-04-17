Xiaomi выпустила самый крутой самокат Mercedes

Компания Xiaomi представила в России самокат Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Модель обойдется в 84990 рублей.

Модель дебютировала в феврале на европейском рынке, прием предварительных заказов для российских покупателей продлится до 22 апреля 2021 года. Оформившим заказ пользователям в подарок достанутся умные часы Xiaomi Mi Watch.

Самокат создан в сотрудничестве с командой Mercedes-Benz в гонках Formula 1. Он может проехать 45 километров на одном заряде аккумулятора и разогнаться до скорости 25 километров в час.

Также самокат от Xiaomi выделяется легкой и прочной рамой из авиационного алюминия, способностью заезжать на 20-градусные склоны на тяге аккумулятора, наличием электрических и дисковых тормозов.