Против рэпера Моргенштерна возбудили дело

Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна.
У правоохранителей возникли претензии к клипам исполнителя «Розовое вино — 2» и Family, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Артисту грозит штраф до 1 миллиона рублей.
Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление в правоохранительные органы бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца.
В рамках административного дела в отношении рэпера полицейские, эксперты и суд подробно изучат творчество Моргенштерна. Они не только пересмотрят видеоклипы, ставшие объектом разбирательства, но и дословно разберут тексты песен.
Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении российского рэпера Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде.
andrei703333димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?
great_americaА самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.
rumatamа этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.
great_americaТут вопрос с чем сравнивать. Они бы еще с военным временем сравнивали.А отностительно развитых стран...