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Против рэпера Моргенштерна возбудили дело

Источник:
ТАСС
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна.

У правоохранителей возникли претензии к клипам исполнителя «Розовое вино — 2» и Family, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Артисту грозит штраф до 1 миллиона рублей.

Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление в правоохранительные органы бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца.

В рамках административного дела в отношении рэпера полицейские, эксперты и суд подробно изучат творчество Моргенштерна. Они не только пересмотрят видеоклипы, ставшие объектом разбирательства, но и дословно разберут тексты песен.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении российского рэпера Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде.

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Топ комментариев

andrei703333

димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?

great_america

А самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.

rumatam

а этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.

great_america

Тут вопрос с чем сравнивать. Они бы еще с военным временем сравнивали.А отностительно развитых стран...
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