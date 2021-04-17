Россия победила на командном ЧМ по фигурному катанию

Сборная России впервые в истории стала победителем командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии.

Российская команда набрала наибольшее число очков в общем зачете. Второе место заняла сборная США, третьей стала команда Японии. Командный чемпионат мира носит статус неофициального, поэтому на него не распространяются санкции CAS.

Последними в Осаке выступали женщины с произвольной программой. Победу одержала чемпионка мира россиянка Анна Щербакова. Второе место заняла японка Каори Сакамото, третье место — другая представительница России, Елизавета Туктамышева.

Помимо Туктамышевой и Щербаковой, за сборную России выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцевальные дуэты), Михаил Коляда и Евгений Семененко (мужское одиночное катание).

World Team Trophy проводится с 2009 года, турнир принимает Япония. Четыре раза победителем становилась сборная США, два раза — Япония. Россия до этого дважды становилась серебряным призером, один раз — бронзовым.