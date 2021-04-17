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Определены финалисты последнего сезона шоу «Танцы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/tntancy

Жюри последнего сезона шоу «Танцы» на ТНТ выбрали финалистов, которые поборются за главный приз — 5 миллионов рублей.

Эфир шоу «Танцы» на ТНТ 17 апреля стал предпоследним в этом последнем сезоне. На нем наставники определили, кто именно поборется за главный приз и звание лучшего танцовщика страны.

Егор Дружинин выбрал в качестве финалиста хореографа Алексея Мечетного. Мигель решил, что в финал пройдет хип-хоп танцор Dam`en (Константин Красилич). Татьяна Денисова выбрала члена вог-дома House of Mafia Ксению Горячеву, потому что «девочка». 

В «Танцах» еще ни разу не побеждала девушка, только парни. Победителя выберут зрители, голосование уже началось.

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Топ комментариев

andrei703333

димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?

great_america

А самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.

rumatam

а этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.

great_america

Тут вопрос с чем сравнивать. Они бы еще с военным временем сравнивали.А отностительно развитых стран...
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