Песню Манижи номинировали на лучший текст «Евровидения»

Песню певицы Манижи «Russian Woman» для «Евровидения» выдвинули на премию Eurostory Best Lyrics Award, данную награду вручают за лучший текст конкурсной песни текущего года.

За победу также будут бороться «Growing up is getting old» певицы Виктории Георгиевой (Болгария), «Zitti e buoni» группы Maneskins (Италия), «Birth of a new age» певца Жангю Макроя (Нидерланды) и «The wrong place» группы Hooverphonic (Бельгия).

Победителя определит международное жюри. Оно состоит из писателей, журналистов, издателей и прошлых участников конкурса. Также в официальном голосовании примут участие посетители сайта премии.

Премию Eurostory Best Lyrics Award вручают с 2016 года. Представители России пока ни разу не получали эту награду. Победителя 2021 года объявят перед «Евровидением», которое пройдет в Роттердаме 18-22 мая.

Манижа — российская певица таджикского происхождения, выбранная для участия на «Евровидении» от России по результатам зрительского голосования, которое состоялось в начале марта.