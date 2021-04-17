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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

NVIDIA выпустит первую защищенную от майнинга видеокарту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NVIDIA

Флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получила аппаратную и программную защиту от майнинга. Для этого модель использует графический процессор GA102-202/302.

Данный процессор впервые использует не только программный, но и аппаратный ограничитель майнинга, который значительно снижает эффективность добычи криптовалюты Ethereum. Тем самым мощная видеокарта будет невыгодной для майнеров.

Массовое производство этого графического процессора уже началось. Первые тесты показали, что ядра CUDA работают в игровых процессах, при этом воспользоваться полной мощностью для майнинга криптовалюты невозможно.

Ранее NVIDIA выпустила образец GeForce RTX 3080 Ti без ограничителя майнинга. У них одинаковый идентификатор устройства, что теоретически позволяет установить на новый образец с ограничителем прошивку от старой версии видеокарты.

Однако GPU версий отличаются на аппаратном уровне, поэтому установка такой прошивки будет бесполезной — новая видеокарта просто окажется запускаться. Разработчики рассчитывают, что подобный подход позволит устранить дефицит мощных видеокарт на рынке.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

andrei703333

димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?

great_america

А самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.

rumatam

а этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.

great_america

Тут вопрос с чем сравнивать. Они бы еще с военным временем сравнивали.А отностительно развитых стран...
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