Илон Маск получил право доставить астронавтов на Луну

Компания Илона Маска SpaceX получила контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году, сообщает NASA.

В конкурсе на получение контракта также участвовали Dynetics, Blue Origin в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, однако NASA выбрало SpaceX для своей будущей лунной миссии.

В сентябре 2020 NASA опубликовало план Artemis, согласно которому перед космическим ведомством стоит задача по безопасному возвращению человека на Луну в 2024 году. Он также предусматривает строительство лунной орбитальной станции.

SpaceX в перспективе планирует перейти к тестированию многоразового корабля Starship для доставки астронавтов. При этом проект пока находится на ранней стадии реализации, сейчас компания проводит статические огневые испытания двигателей прототипа SN15.

19 апреля прототип должен будет выйти на высоту 10 километров с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадки на стартовую площадку.