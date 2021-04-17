НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Экипаж «Союза МС-17» вернулся на Землю

Источник:
Sibnet.ru
227 2
Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-17», на борту которого с Международной космической станции вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, успешно приземлился в Казахстане.

Посадка состоялась в районе, расположенном в 147 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики провели их первичный осмотр на месте, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Корабль в ночь на субботу расстыковался с МКС, около 7 утра двигатели были включены на торможение и корабль начал сходить с околоземной орбиты. После спускаемый аппарат с экипажем отделился от бытового и приборного отсеков.

Экспедиция Рыжикова, Сверчкова и Рубинс на МКС началась 14 октября 2020. Экипаж провел на орбите 185 суток, успев за это время провести ряд научно-прикладных исследований и работ по ремонту станции, в том числе по устранению утечки воздуха в российском сегменте.

Тема: Человек и космос
Наедине со звездами: одна ночь с астрофотографами
Илон Маск получил право доставить астронавтов на Луну
Создан первый «портрет» двойной черной дыры
Сибирские разработчики модернизируют тренажер для космонавтов
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
CNN рассказал об экологической битве на Байкале
Наедине со звездами: одна ночь с астрофотографами
Пьяная женщина на LADA спровоцировала тройное ДТП в Новосибирске
Самое популярное
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
Раскрыты подробности будущей стратегии Age of Empires IV
Офицер НАТО назвал удобный момент для «возвращения» Крыма
Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к границам России
Обсуждение (2)
Картина дня
Россия ответит «зеркалом» на санкции США
ФСБ задержала в Петербурге консула Украины
Перечислены признаки поддельного полиса ОСАГО
NVIDIA выпустит первую защищенную от майнинга видеокарту
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
55
Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard
46
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
41
Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к границам России
35
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
34
Байден ввел новые санкции против России
Sibnet.Ru