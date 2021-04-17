Экипаж «Союза МС-17» вернулся на Землю

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-17», на борту которого с Международной космической станции вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, успешно приземлился в Казахстане.

Посадка состоялась в районе, расположенном в 147 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики провели их первичный осмотр на месте, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Корабль в ночь на субботу расстыковался с МКС, около 7 утра двигатели были включены на торможение и корабль начал сходить с околоземной орбиты. После спускаемый аппарат с экипажем отделился от бытового и приборного отсеков.

Экспедиция Рыжикова, Сверчкова и Рубинс на МКС началась 14 октября 2020. Экипаж провел на орбите 185 суток, успев за это время провести ряд научно-прикладных исследований и работ по ремонту станции, в том числе по устранению утечки воздуха в российском сегменте.