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Пьяная женщина на LADA спровоцировала тройное ДТП в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Пьяная женщина за рулем LADA рано утром врезалась в иномарку, которая отлетела троллейбус в Новосибирске, сообщает УГИБДД по городу.

В субботу в 07.30 на территории Ленинского района произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Пьяная 35-летняя женщина на автомобиле «ВАЗ-2110» на улице Станиславского, 32 врезалась в Nissan Cefiro, который двигался в попутном направлении. После чего Nissan врезался в троллейбус №24. В троллейбусе были только кондуктор и водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир Nissan Cefiro – 13-летний мальчик.

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Новосибирск #ЧП #ДТП
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Топ комментариев

andrei703333

димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?

rumatam

а этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.

great_america

А самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.

great_america

Тут вопрос с чем сравнивать. Они бы еще с военным временем сравнивали.А отностительно развитых стран...
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