Пьяная женщина на LADA спровоцировала тройное ДТП в Новосибирске

Пьяная женщина за рулем LADA рано утром врезалась в иномарку, которая отлетела троллейбус в Новосибирске, сообщает УГИБДД по городу.

В субботу в 07.30 на территории Ленинского района произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Пьяная 35-летняя женщина на автомобиле «ВАЗ-2110» на улице Станиславского, 32 врезалась в Nissan Cefiro, который двигался в попутном направлении. После чего Nissan врезался в троллейбус №24. В троллейбусе были только кондуктор и водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир Nissan Cefiro – 13-летний мальчик.