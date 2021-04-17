Пьяная женщина на LADA спровоцировала тройное ДТП в Новосибирске

Фото: © УГИБДД по Новосибирску
Пьяная женщина за рулем LADA рано утром врезалась в иномарку, которая отлетела троллейбус в Новосибирске, сообщает УГИБДД по городу.
В субботу в 07.30 на территории Ленинского района произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Пьяная 35-летняя женщина на автомобиле «ВАЗ-2110» на улице Станиславского, 32 врезалась в Nissan Cefiro, который двигался в попутном направлении. После чего Nissan врезался в троллейбус №24. В троллейбусе были только кондуктор и водитель.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир Nissan Cefiro – 13-летний мальчик.
andrei703333димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?
rumatamа этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.
great_americaА самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.
great_americaТут вопрос с чем сравнивать. Они бы еще с военным временем сравнивали.А отностительно развитых стран...