Трио «Нам можно» из Томска прошло в полуфинал «Comedy Баттл»

Команда из Томска «Нам можно» выступила во втором этапе «Comedy Баттл». Пропуск в полуфинал юмористам дал всего один член жюри из трех.

В составе команды «Нам можно» —Рустам Саидов, Дарья Показаньева и Елизавета Томилова. Во втором этапе они, как и в первом, придерживались своего оригинального хода выступления. Девушки разыгрывали короткие миниатюры, а Саидов смешно из объяснял.

В первом этапе жюри отметило необычный ход, но высказалось о недостаточности юмора. Во втором этапе к трио была такая же претензия. Поэтому двое членов жюри нажали красные рычаги, посчитав команду несмешной.

Приглашенный участник жюри Дмитрий Шепелев сказал, что он не профессиональный юморист и ему было смешно минимум один раз, поэтому томичи заслуживают побороться за победу в полуфинале.