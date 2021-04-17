Трио «Нам можно» из Томска прошло в полуфинал «Comedy Баттл»

Команда из Томска «Нам можно» выступила во втором этапе «Comedy Баттл». Пропуск в полуфинал юмористам дал всего один член жюри из трех.
В составе команды «Нам можно» —Рустам Саидов, Дарья Показаньева и Елизавета Томилова. Во втором этапе они, как и в первом, придерживались своего оригинального хода выступления. Девушки разыгрывали короткие миниатюры, а Саидов смешно из объяснял.
В первом этапе жюри отметило необычный ход, но высказалось о недостаточности юмора. Во втором этапе к трио была такая же претензия. Поэтому двое членов жюри нажали красные рычаги, посчитав команду несмешной.
Приглашенный участник жюри Дмитрий Шепелев сказал, что он не профессиональный юморист и ему было смешно минимум один раз, поэтому томичи заслуживают побороться за победу в полуфинале.
andrei703333димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?
great_americaА самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.
Иркут 69Он по моему уже деградировал до клинической формы..
rumatamа этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.