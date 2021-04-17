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Трио «Нам можно» из Томска прошло в полуфинал «Comedy Баттл»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Команда из Томска «Нам можно» выступила во втором этапе «Comedy Баттл». Пропуск в полуфинал юмористам дал всего один член жюри из трех.

В составе команды «Нам можно» —Рустам Саидов, Дарья Показаньева и Елизавета Томилова. Во втором этапе они, как и в первом, придерживались своего оригинального хода выступления. Девушки разыгрывали короткие миниатюры, а Саидов смешно из объяснял.

В первом этапе жюри отметило необычный ход, но высказалось о недостаточности юмора. Во втором этапе к трио была такая же претензия. Поэтому двое членов жюри нажали красные рычаги, посчитав команду несмешной.

Приглашенный участник жюри Дмитрий Шепелев сказал, что он не профессиональный юморист и ему было смешно минимум один раз, поэтому томичи заслуживают побороться за победу в полуфинале.

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Культгид #Мир ТВ #Шоу-бизнес
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Топ комментариев

andrei703333

димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?

great_america

А самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.

Иркут 69

Он по моему уже деградировал до клинической формы..

rumatam

а этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.
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