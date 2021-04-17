Россия ответит «зеркалом» на санкции США

МИД России опубликовал на своем сайте список ответных санкций против США, ограничительные меры носят зеркальный характер.

Так, Москва выдворит десять американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.

Кроме этого, министерство предпримет меры по ограничению работы на территории страны американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются во внутренние дела России.

В ближайшее время внешнеполитическое ведомство опубликует имена восьми американских чиновников, которых включат в черный список. Им бессрочно запретят въезжать на территорию России.

МИД подчеркнул, что Москва может изучить и другие опции, включая экономические, если Вашингтон продолжит придерживаться своей политики. При этом ведомство указало, что Россия хочет избежать дальнейшего роста напряженности в отношениях и открыта к диалогу.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Они коснулись государственного долга. Также Вашингтон высылает из страны десять российских дипломатов.