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ФСБ задержала в Петербурге консула Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Российские спецслужбы задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Украинского консула задержали 16 апреля во время встречи с гражданином России «при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ», отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. Согласно международному праву, консул не может быть арестован, его могут только задержать.

К иностранному дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков уточнил, что консула вышлют из России.

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