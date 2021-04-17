ФСБ задержала в Петербурге консула Украины

Российские спецслужбы задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Украинского консула задержали 16 апреля во время встречи с гражданином России «при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ», отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. Согласно международному праву, консул не может быть арестован, его могут только задержать.

К иностранному дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков уточнил, что консула вышлют из России.