НАВЕРХ
Актуальная тема
Дела Навального
Актуальная тема
Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Западные звезды обратились к Путину из-за Навального

Источник:
Sibnet.ru
237 1
Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Более 70 мировых знаменитостей подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить отбывающего срок в колонии и объявившего голодовку оппозиционера Алексея Навального компетентной медицинской помощью.

«Мы обращаемся к вам, господин президент, с просьбой обеспечить, чтобы Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается и на которое он имеет право, как и любой гражданин России», — говорится в письме.

Авторы опубликованного в газете Le Monde письма отмечают, что у Навального есть признаки тяжелого неврологического расстройства, которое приводит к постоянной боли в спине и потере чувствительности в конечностях.

В число подписавших — писатели Джоан Роулинг, Патрик Зюскинд, Салман Рушди, Орхан Памук, Светлана Алексиевич и Нил Гейман, актеры Иэн Маккеллен, Бенедикт Камбербэтч, Джут Лоу, Ванесса Редгрейв и Стивен Фрай, режиссер Джей Джей Абрамс, лидер группы Radiohead Том Йорк и другие.

Навальный ранее попросил, чтобы его обследовал и лечил врач по его выбору, после отказа ФСИН он объявил голодовку. Накануне оппозиционер сообщил, что ему пригрозили принудительным кормлением.

Тема: Дела Навального
Данные сторонников Навального попали в Сеть
Суд приговорил Соболь к условным исправительным работам
Навальный подал в суд на колонию из-за Корана
Голодающий Навальный подсчитал потерю веса
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Полицейский в Туве случайно ранил девушку при стрельбе
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
CNN рассказал об экологической битве на Байкале
Наедине со звездами: одна ночь с астрофотографами
Самое популярное
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
Раскрыты подробности будущей стратегии Age of Empires IV
Skyrim получил фотореалистичную графику
Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к границам России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

andrei703333

димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?

great_america

А самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.

rumatam

а этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.

great_america

Тут вопрос с чем сравнивать. Они бы еще с военным временем сравнивали.А отностительно развитых стран...
Sibnet.Ru