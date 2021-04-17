Западные звезды обратились к Путину из-за Навального

Более 70 мировых знаменитостей подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить отбывающего срок в колонии и объявившего голодовку оппозиционера Алексея Навального компетентной медицинской помощью.

«Мы обращаемся к вам, господин президент, с просьбой обеспечить, чтобы Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается и на которое он имеет право, как и любой гражданин России», — говорится в письме.

Авторы опубликованного в газете Le Monde письма отмечают, что у Навального есть признаки тяжелого неврологического расстройства, которое приводит к постоянной боли в спине и потере чувствительности в конечностях.

В число подписавших — писатели Джоан Роулинг, Патрик Зюскинд, Салман Рушди, Орхан Памук, Светлана Алексиевич и Нил Гейман, актеры Иэн Маккеллен, Бенедикт Камбербэтч, Джут Лоу, Ванесса Редгрейв и Стивен Фрай, режиссер Джей Джей Абрамс, лидер группы Radiohead Том Йорк и другие.

Навальный ранее попросил, чтобы его обследовал и лечил врач по его выбору, после отказа ФСИН он объявил голодовку. Накануне оппозиционер сообщил, что ему пригрозили принудительным кормлением.