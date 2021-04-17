Путин раскрыл свои доходы за 2020 год

Президент России Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей в 2020 году, сообщается на сайте Кремля. Доходы главы государства оказались идентичны позапрошлогодним.

Согласно опубликованной декларации, в собственности президента числятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира общей площадью 153,7 квадратных метров и гаражное место площадью 18 «квадратов».

Также Путин владеет транспортными средствами: двумя автомобилями ГАЗ 21М («Волга»), «Нивой» и прицепом «Скиф». Известно, что эти машины не серийные — например, ГАЗ 21М 1956 года выпуска для главы государства получил коробку-автомат и современный двигатель.

В 2018 году заработок Путина составлял 8,65 миллиона рублей. Рекордным остается доход российского президента в 2017 году — более 18,7 миллиона рублей. Информация о доходах, расходах, имуществе президента публикуется с 2013 года.