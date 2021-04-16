Выбраны все финалисты восьмого сезона проекта «Голос. Дети»

Егор Крид выбрал двух финалистов в своей команде, завершив этап поединков восьмого сезона детского «Голоса». В финале проекта — шесть юных артистов.

На этапе поединков из команды Крида участие в восьмом сезоне детского «Голоса» закончили Таисия Хабибуллина, Петр Затолочный, Маргарита Бавская, Станислав Кашеваров, Арсений Слесарев, Ева Поклонская, Кирилл Томилин, Даниэль Голяна, Евгения Гайдова и Ева Темнюк.

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Пятеро участников Анна Волкова, Софья Медведева, Елизавета Трофимова, Георгий Дзебоев и Алиса Трифонова сольно исполнили песню со слепых прослушиваний. Тогда наставник сделал окончательный выбор. В финал от команды Егора Крида прошли Волкова и Трофимова.

По итогам этапов поединки и песня на вылет определились все финалисты восьмого сезона детского «Голоса». Ими стали Мария Политикова и Кира Гоголадзе (команда Баста), Юлия Гаврилова и Владислав Тюкин (команда Лободы), Анна Волкова и Елизавета Трофимова (команда Крида).

Участники, выбывшие из всех команд на этапе песни на вылет еще раз выступят на сцене и поборются за место в финале. Только три человека смогут вернутся в проект. Среди кандидатов на возвращение — Софья Медведева, Георгий Дзебоев и Алиса Трифонова из команды Крида, София Фанта, Мирон Проворов и Ксения Коваленко от Лободы и Полина Данильченко, Тимофей Завалинич, и Василиса Суюнова от Басты.

В финале участники из каждой команды споют песни, которые им выберет наставник. Победителя будут выбирать зрители с помощью смс-голосования в прямом эфире.