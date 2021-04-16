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Маргарита Бавская из Новосибирска молча ушла из детского «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Школьница из Новосибирска Маргарита Бавская не прошла в финал восьмого сезона проекта «Голос. Дети». Девочка закончила участие в шоу на этапе поединков.

Бавская выступила в тройке с Софией Медведевой и Станиславом Кашеваровым. Ребята исполнили рэп-композицию Rauf & Faik — «Детство». По правилам этапа поединков, из тройки дальше может пройти лишь один участник. Крид выбрал Медведеву.

Обычно при уходе из проекта дети произносят речь, благодарят наставников и создателей шоу, своих близких. Но Маргарита Бавская не захотела этого делать.

«Я не буду ничего говорить, я не знаю, что говорить», — сказала на сцене Маргарита Бавская. Когда она вернулась к своей группе поддержки, то тоже не захотела откровенничать.

«Я не знаю, какое решение принял Егор. Хорошее или нехорошее, ну, как есть теперь. Я там ничего не сказала, и тут ничего не хочу сказать», — прокомментировала свою позицию новосибирская школьница.

Маргарита Бавская на этапе слепых прослушиваний выступала с песней «Ангелы в танце» Полины Гагариной. К ней повернулись все наставники, но девочка практически не колебалась и выбрала команду Крида.

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