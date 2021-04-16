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Коллекторов в России предложили запретить

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил запретить коллекторскую деятельность в России, сообщает пресс-служба партии. Также фракция подготовила законопроект об уголовной ответственности для коллекторов, ранее нарушавших закон.

«Это принципиальная позиция партии. Но, поскольку у этой идеи слишком много противников, для начала мы предлагаем ввести уголовную ответственность за нарушения в этой сфере», — отметил Миронов.

Он сообщил, что фракция подготовила законопроект об уголовной ответственности для коллекторов, которые ранее получали административные штрафы за нарушение законодательства о взыскании просроченной задолженности с должников.

«Если коллектор после взыскания административного наказания снова нарушит законодательство о возврате просроченной задолженности, то он должен автоматически попадать под уголовную статью», — подчеркнул Миронов.

По мнению политика, в рамках уголовного кодекса такой коллектор должен получать штраф от пятисот тысяч рублей до двух миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

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