Обезьян впервые скрестили с людьми

Исследователи из Китая и США ввели человеческие стволовые клетки в эмбрионы приматов и вырастили химерные эмбрионы. Они прожили 20 дней, это максимально разрешенный срок для подобных экспериментов.

В ходе эксперимента эмбрионам обезьян через шесть дней после оплодотворения вводили по 25 человеческих стволовых клеток, пишет журнал Cell. Через сутки клетки прижились у 132 эмбрионов.

На десятый день осталось 103 химерных эмбриона, а к последнему дню эксперимента осталось только три зародыша. Отмечается, что процент человеческих клеток в эмбрионах оставался высоким на протяжении всего времени роста.

Несмотря на спорную этику подобных экспериментов, они позволяют лучше узнать о биологии развития и эволюции приматов, а также разработать новые методы терапии врожденных пороков, подчеркивают исследователи.