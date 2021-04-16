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Обезьян впервые скрестили с людьми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Исследователи из Китая и США ввели человеческие стволовые клетки в эмбрионы приматов и вырастили химерные эмбрионы. Они прожили 20 дней, это максимально разрешенный срок для подобных экспериментов.

В ходе эксперимента эмбрионам обезьян через шесть дней после оплодотворения вводили по 25 человеческих стволовых клеток, пишет журнал Cell. Через сутки клетки прижились у 132 эмбрионов.

На десятый день осталось 103 химерных эмбриона, а к последнему дню эксперимента осталось только три зародыша. Отмечается, что процент человеческих клеток в эмбрионах оставался высоким на протяжении всего времени роста.

Несмотря на спорную этику подобных экспериментов, они позволяют лучше узнать о биологии развития и эволюции приматов, а также разработать новые методы терапии врожденных пороков, подчеркивают исследователи.

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